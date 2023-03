Afghanistan : "la cible, c’est la femme dans sa condition humaine de femme"

08:14

Vidéo par : Judith GRIMALDI

Un an et demi après l’arrivée des talibans au pouvoir, les femmes afghanes sont complètement privées de leurs droits. Pour Solène Chalvon-Fioriti, grand reporter et réalisatrice du documentaire "Afghanes", invitée de France 24, "il y a une volonté de détruire, de réduire à néant le corps des femmes". Témoignage.