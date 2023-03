"Japa" : l'exode massif de la jeunesse nigériane

04:58 Près de 70 % des Nigérians assurent qu'ils déménageraient à l'étranger s'ils en avaient l'occasion © Sam Ball / France 24

Au Nigeria, le terme "japa" signifie "courir" ou "fuir" en yoruba. Depuis quelques années, il est à la mode car un nombre croissant de Nigérians, souvent jeunes et diplômés, cherchent à partir s’installer à l’étranger. Le seul moyen, selon eux, d’échapper au chômage, à l’inflation et aux bas salaires dans le pays. Mais face à cette "fuite des cerveaux", certains, qui ont déjà tenté l’aventure, mettent en garde : l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs.