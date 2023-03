Oscars 2023 : "Everything Everywhere All At Once" rafle les récompenses reines

La comédie déjantée "Everything Everywhere All At Once" a remporté, dimanche à Hollywood, sept Oscars, dont celui du meilleur film, dominant la 95e cérémonie des récompenses reines du cinéma américain.