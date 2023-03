Viols en Ukraine : documenter l’horreur

06:48

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, la justice travaille à recenser les crimes de guerre et notamment les viols perpétrés par des soldats russes. Pour Ilioné Schultz, journaliste et coréalisatrice du reportage "Viols en Ukraine, documenter l’horreur", une coproduction France 24 et la chaîne Parlementaire, invitée de France 24, "témoigner face à notre caméra, ça fait partie de leur reconstruction, de leur chemin vers la justice". Témoignage.