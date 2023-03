Agriculture, centrales nucléaires… Comment l'eau est consommée en France

04:47

Lundi 13 mars, le bureau des recherches géologiques et minières, le BRGM, a tiré la sonnette d'alarme. La situation des nappes phréatiques en France est "dégradée". Au 1er mars, 80 % d'entre elles étaient à des niveaux "modérément bas à très bas". En cause, une sécheresse exceptionnelle et de longs mois marqués par l'absence de pluie. La crainte d'un nouvel été marqué par des restrictions pose la question de la répartition des usages. Les précisions de Cyrielle Cabot, journaliste à France 24.