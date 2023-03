Alliance AUKUS : l’Australie va acheter cinq sous-marins américains à propulsion nucléaire

06:42 © France24

Un an et demi après avoir fait faux bond à la France dans l’achat de sous-marins, le chef du gouvernement australien, Anthony Albanese, a signé ce lundi, avec Joe Biden et Rishi Sunak, un pacte de sécurité trilatéral (AUKUS) à San Diego, en Californie, visant à acheter cinq sous-marins américains à propulsion nucléaire. Selon Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS, invité de France 24, "la puissance de l’Europe, c’est son soft power et sa puissance économique, ce n’est pas la puissance militaire". Explications.