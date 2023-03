JO de Paris-2024 : les organisateurs lancent la deuxième phase de la billetterie

03:31

Après une première phase de vente de billets en pack et une politique tarifaire qui a été critiquée, l'organisation des Jeux de Olympiques de Paris lance la deuxième phase de vente avec des tickets à l'unité. Dans cette chronique de l'éco, nous abordons aussi la livre libanaise qui n'en finit plus de chuter et la Chine qui relance la délivrance de visas touristiques.