Avec l'inflation au sommet, la Suède redécouvre la pauvreté

Inflation record et prévision de récession pour 2023 : les répercussions de la guerre en Ukraine ont fait passer la Suède de bon élève de l’UE au bas du classement. Les prix de l’alimentation décollent dans le pays avec près de 20 % d’augmentation en moyenne sur un an. Les foyers suédois les plus modestes sont les plus touchés. Certains doivent trouver des alternatives pour se nourrir.