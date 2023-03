20 ans après la guerre en Irak : "Les espoirs déçus et l'amertume des Irakiens"

L'Irak marque lundi dans la plus grande discrétion les vingt ans de l'invasion américaine et la chute de Saddam Hussein, ayant déclenché une succession de conflits sanglants. Aujourd'hui, malgré un semblant de normalité, les Irakiens craignent pour leur avenir et pointent "l'échec américain de la reconstruction d'un État stable". La correspondante de France 24 en Irak a recueilli leurs témoignages.