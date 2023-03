L'essor de l'argot abidjanais "Nouchi" : une langue de plus en plus utilisée en Côte d'Ivoire

Le "Nouchi" cet argot abidjanais composé de français, d'anglais et de mots inventés ne s'entend plus que dans les rues et il débarque dans les films ou dans la musique. Même les francophones qui vivent en Côte d'Ivoire s'y mettent. À l'occasion de la journée mondiale de la francophonie, je vous propose de découvrir ce language dont certains mots sont même entrés dans le Larousse. Reportage de Sadia Mandjo et Ange Nomenyo.