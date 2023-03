Olivier Dubois libéré : "À notre arrivée en France, tout va très vite, on se sent très vite débordé"

© FRANCE 24

Quelques larmes, des sourires, et des étreintes. Olivier Dubois, otage pendant près de deux ans de jihadistes au Mali, a atterri en France mardi, après sa libération la veille avec un otage américain retenu pour sa part pendant plus de six ans. Pierre Le Grand, ex-otage au Niger, raconte son expérience post-libération.