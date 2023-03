Xi Jinping à Moscou : le plan de paix pour l'Ukraine évoqué avec Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a accueilli mardi 21 mars son homologue chinois Xi Jinping au Kremlin pour un sommet consacré notamment au conflit en Ukraine et aux relations bilatérales de plus en plus étroites entre Pékin et Moscou.