RD Congo : le calvaire des femmes d’un camp de déplacés du Nord-Kivu

Vidéo par : Aurélie BAZZARA-KIBANGULA

Dans l’Est de la RD Congo, près de 800 000 personnes ont été déplacées dans la province du Nord Kivu. En cause, le conflit lié au M23, soutenu selon l’ONU par le Rwanda voisin et qui a depuis un an conquis une partie de la province du Nord-Kivu. Autour de Goma, capitale de la province, les camps de déplacés se multiplient et les conditions de vie y sont difficiles. En particulier pour les femmes… Elles sont de plus en plus nombreuses à briser le silence et témoigner des viols qu'elles subissent alors qu’elles font les tâches domestiques.