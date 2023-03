Retraites : les propos de Macron sont "irresponsables" selon un député LFI-Nupes

Emmanuel Macron persiste et signe: la très contestée réforme des retraites doit être appliquée "avant la fin de l'année", a réaffirmé sur TF1 et France 2 le chef de l'État qui accepte "d'endosser l'impopularité" et campe sur sa ligne de fermeté face aux débordements dans la rue. La réaction de William Martinet, député LFI-Nupes des Yvelines.