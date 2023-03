Grèves en France : des pénuries de carburants dans l'Ouest

02:03

Plus de la moitié des stations-service de Loire-Atlantique sont touchées par des pénuries d'au moins un carburant, et environ une sur six à l'échelle de toute la France. La situation est "critique", à en croire le gouvernement qui se dit prêt à réquisitionner des grévistes pour faire reprendre les expéditions de carburants de la raffinerie de Normandie, la plus grande de France.