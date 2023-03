Journée mondiale de l’eau : "les années à venir sont inquiétantes"

03:44

A l’occasion de la journée mondiale de l’eau le mercredi 22 mars, Camille Romain des Boscs, directrice générale de l’ONG Vision du monde, invitée de France 24, affirme que "cette crise de l’eau est mondiale, plus personne n’est épargné et plus personne ne sera épargné." Explications.