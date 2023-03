Ramadan 2023 : en Cisjordanie, un mois sacré sur fond de tensions

La communauté internationale a appelé mercredi 22 mars à la "désescalade" des tensions israélo-palestiniennes lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. "J'appelle toutes les parties à s'abstenir de mesures unilatérales qui provoquent une escalade des tensions" et "tout acte provocateur en cette période sensible", a déclaré au Conseil l'émissaire de l'ONU pour la paix au Proche-Orient, Tor Wennesland, faisant référence à la convergence cette année des fêtes du Ramadan, de la Pâque juive et de Pâques.