Emmanuel Macron à Bruxelles : "le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report"

18:32 Emmanuel Macron à Bruxelles : sur la visite de Charles III, "le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report" © AFP

Les visites d'Etat sont l'occasion solennelle de célébrer la relation d'amitié entre deux pays. Celle en France du roi Charles, francophone et francophile, prévoyait notamment une cérémonie du souvenir à l'Arc de Triomphe avec Emmanuel Macron et son épouse Brigitte et un discours du roi au Sénat devant députés et sénateurs.