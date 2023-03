Tunisie : le ramadan en période de crise, face l'inflation, les prix des denrées ont augmenté

02:02 Tunisie : le ramadan en période de crise, face l'inflation, les prix des denrées ont augmenté © FRANCE 24

Le mois de Ramadan commence ce jeudi 23 mars. Avec l’inflation élevée, près de 10,4% en février et la cherté de la vie, les Tunisiens ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts pour les courses du ramadan. La situation économique dans le pays reste très critique, le chef de la diplomatie européenne a parlé d’un risque « d’effondrement » de l’économie tunisienne si les autorités ne parviennent pas à finaliser un accord avec le fond monétaire pour un prêt d’1,9 milliards de dollars.