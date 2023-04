En Alsace, une commune se chauffe au miscanthus, une plante produite localement

Oubliez le fioul, le gaz ou l'électricité ! À Bernwiller, commune de 1 200 habitants de l’est de la France, le chauffage des bâtiments publics et de certains logements est assuré par le miscanthus, une graminée rhizomateuse originaire d'Asie qui est produite localement. Sa culture et son utilisation en biocombustible présentent de nombreux avantages économiques et écologiques.