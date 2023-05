Un artiste pakistanais réclame ses œuvres faites à Guantanamo et confisquées par les États-Unis

02:18

Ahmed Rabbani a été libéré le 23 février avec son frère Abdul Rabbani, après 20 ans passés à Guantanamo. De retour au Pakistan depuis deux mois, l’artiste peintre, qui s’est révélé en détention, réclame aux États-Unis plusieurs de ses œuvres d’art réalisées lors de ses années d’emprisonnement et dans lesquelles il dénonce les tortures qu’il a subies. Ces peintures sont considérées comme une "menace pour la sécurité nationale" et ont été confisquées par l'armée américaine. Les deux frères de 55 et 53 ans n’ont jamais été jugés et aucune charge n’a été retenue contre eux.