En Normandie, un boulanger cuit son pain au four solaire

02:16 Du pain cuit avec un fou solaire © AFP

Vidéo par : Laura MOUSSET Suivre

Alors que les boulangers sont durement touchés par la crise énergétique qui fait grimper les prix du gaz et de l'électricité, Arnaud Crétot fabrique du pain et fait de la torréfaction avec une énergie 100% gratuite et renouvelable : le solaire. Installé en Normandie depuis 2020, cet ingénieur-boulanger est un pionnier de l’artisanat solaire en France et en Europe.