Ukraine : à Huliapole, des volontaires de l'extrême au chevet des civils

03:34 Ukraine : à Huliapole, des volontaires de l'extrême au chevet des civils © Capture d'écran France 24

Dans l'est de l'Ukraine, une équipe de volontaires civils, emmenée par Mykhaïlo Pyrishev, poursuit sans relâche la tâche qu'elle s'est donnée depuis le début du conflit : venir en aide à la population dans les villes bombardées. Alors que la guerre s’installe dans la durée, elle propose d'installer des abris pour ceux qui veulent rester et d’évacuer les plus fragiles. Reportage de nos envoyés spéciaux Catherine Norris-Trent, Johan Bodin, Mohamed Farhat et Dmytro Kovalchuk.