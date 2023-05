Guerre en Ukraine : Bakhmout, symbole de la lutte acharnée entre Russes et Ukrainiens

03:25 À Bakhmout, la 57e brigade de l'armée ukrainienne continue de se battre pour reprendre la ville, tombée aux mains des Russes. © France 24

Bakhmout, un nom qui restera comme la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le début de l’offensive russe en Ukraine. Les forces russes affirment, aujourd'hui, avoir totalement conquis la ville et le chef de Wagner, dont la milice aurait pris une part essentielle dans les combats, assure que ses forces se retireront avant le 1er juin pour céder leurs positions à l'armée régulière. Les forces ukrainiennes, de leur côté, tentent de poursuivre leur contre attaque. Reportage de Catherine Norris Trent, Johan Bodin, Dmytro Kovalchuck, Catalina Gomez Angel, Orest Haladzun.