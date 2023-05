En Syrie, des cars transformés en salles de classe après le séisme

Dans le nord-ouest de la Syrie, des cars aux couleurs vives se rendent dans les camps de déplacés et deviennent des salles de classe pour les enfants ayant perdu maison et école, lors du séisme dévastateur du 6 février qui a fait plus de 6 000 morts dans le pays.