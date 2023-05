Sénégal : porté disparu par son parti, l'opposant Ousmane Sonko réapparaît

01:52

Vidéo par : Elimane NDAO Suivre

Les forces de l'ordre sénégalaises ont mis fin abruptement dimanche à la marche de l'opposant Ousmane Sonko à travers le pays en l'interpellant dans le sud et en le ramenant de force à Dakar, ont indiqué les autorités. Ousmane Sonko n'avait plus donné de nouvelles publiques depuis dimanche matin. Son parti l'avait alors déclaré "introuvable et injoignable". Les précisions de notre correspondant à Dakar, Elimane Ndao.