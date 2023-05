Frappes de drones à Moscou : "un impact médiatique et psychologique"

05:53

La Russie a affirmé mardi avoir abattu huit drones ukrainiens qui visaient Moscou et sa région. Sur place, Igor Delanoë, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe dit "ne pas ressentir de fébrilité et d'inquiétude" dans le centre-ville tandis que les habitants des quartiers de la périphérie de la capitale russe "sont beaucoup plus au contact de cette nouvelle réalité".