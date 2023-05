Macron estime que "l'avenir de l'Europe se jouait dans sa capacité à produire sa propre sécurité"

12:09

Emmanuel Macron, qui avait jugé en 2019 que l'Otan était en état de "mort cérébrale", a affirmé mercredi que le président russe Vladimir Poutine l'avait "réveillée avec le pire des électrochocs" en envahissant l'Ukraine. Macron a également affirmé qu'une "Europe de la défense", pilier européen au sein de l'Otan", était "indispensable pour être "crédibles dans la durée", appelant les Européens à se doter d'une "capacité de frappe dans la profondeur" et à acheter des armes européennes. A l'occasion du forum Globsec FRANCE 24 reçoit Joséphine Staron, Docteure en philosophie à Sorbonne Université et directrice d'étude et relations internationales du think tank Synopia.