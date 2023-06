Économie : "En 2022, le poids des dépenses publiques en France est le plus élevé au monde"

La France est notée "AA" par S&P Global, anciennement Standard and Poor's, l'une des trois agences de notations américaines les plus influentes dans le monde, avec Fitch et Moody's. Elle pourrait dégrader la note vendredi soir d'un cran, à "AA-". Selon Marc Touati, économiste et président de ACDEFI, "perdre un "A" montrerait que la France n'est plus crédible quant à la réduction de sa dette publique".