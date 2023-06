Afrique du Sud : un hôpital de campagne pour enrayer l’épidémie de choléra

02:51 Afrique du Sud : un hôpital de campagne pour enrayer l’épidémie de choléra AFP - SHIRAAZ MOHAMED

En Afrique du Sud, afin d’enrayer au plus vite la propagation du choléra dans la région d'Hammanskraal, près de Pretoria, les autorités ont mis en place un hôpital de campagne à Kanana. Depuis le mois de février, au moins 24 personnes ont perdu la vie et plus de 170 cas ont été signalés.