Au Zimbabwe, les libertés menacées par la nouvelle loi "patriotique"

01:23

Le Zimbabwe a adopté une loi dite "patriotique" criminalisant toute "atteinte à la souveraineté et à l'intérêt national": un texte "terrible" et aux contours flous, dénoncent opposition et ONG, qui craignent des dérives liberticides moins de trois mois avant les élections générales.