Un calme précaire règne sur Dakar après des affrontements meurtriers

01:35

Vidéo par : Sarah Sakho

L'armée est déployée dans la capitale sénégalaise, où les activités ont repris après des heurts, déclare la correspondante de France 24 à Dakar, Sarah Sakho. Jeudi et vendredi, des affrontements entre la police et des partisans de l'opposant Ousmane Sonko ont fait 15 morts et de nombreux dégâts. Des appels à manifester continuent à circuler sur les réseaux sociaux, dont l'accès est toujours restreint.