Des centaines de milliers de Polonais manifestent à Varsovie contre le gouvernement

01:49

Vidéo par : Bilal TARABEY

Dimanche, des Polonais sont descendus dans les rues de la capitale pour dénoncer "la vie chère, l'escroquerie et le mensonge, en faveur de la démocratie, des élections libres et de l'Union européenne". Ils étaient 500 000 manifestants à Varsovie, selon un organisateur, et parmi eux le prix Nobel de la paix Lech Walesa et l'ancien chef du Conseil européen Donald Tusk.