Costa rica : l'exceptionnelle "forêt de nuages" se dissipe

01:28

La "forêt de nuages" de Monteverde, au centre du Costa Rica, ne sera bientôt plus digne de ce nom : le changement climatique menace cet écosystème unique, et sa faune et sa flore sont confrontées à un avenir incertain sous un ciel d'un bleu éclatant.