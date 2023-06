Pollution métallurgique au Pérou : la fonderie de la Oroya suscite des inquiétudes

Au Pérou, dans Altiplano, la plus haute région habitée au monde après le plateau tibétain se tient Oroya, 3 750 mètres d'altitude. C'est l'ancienne capitale de la métallurgie d’Amérique du Sud, longtemps l'un des endroits les plus pollués de la planète. Aujourd'hui, Oroya espère relancer son passé industriel à l'arrêt depuis 2009 mais pas au prix de la santé de ses habitants. Reportage de Juliette Chaignon et Guillaume Gosalbes.