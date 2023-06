Des milliers de Soudanais cherchent refuge en Centrafrique

Plus de 13 000 Soudanais ont fui les combats meurtriers entre l'armée soudanaise et les paramilitaires et cherchent désormais refuge en Centrafrique voisine. À Am Dafok, à la frontière entre les deux pays, les travailleurs humanitaires de l'agence des Nations unies pour les réfugiés les enregistrent et leur fournissent de la nourriture, de l'eau et un abri.