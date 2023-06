Destruction du barrage de Kakhovka en Ukraine : Russes et Ukrainiens se rejettent la responsabilité

04:26 Destruction du barrage de Kakhovka en Ukraine : Russes et Ukrainiens se rejettent la responsabilité © France24

Plus de 2.700 personnes ont été évacuées des zones inondées à la suite de la destruction du barrage de Kakhovka dans le sud de l'Ukraine, ont affirmé mercredi les autorités ukrainiennes et celles d'occupation russe, qui contrôlent chacune une rive du Dniepr dans cette région. "Plus de 1.450 personnes ont été évacuées", a indiqué à la télévision ukrainienne un porte-parole des services d'urgence, Oleksandre Khorounejiï. Les autorités installées par Moscou, citées par les agences russes, ont annoncé avoir évacué "1.274 personnes" à ce stade.