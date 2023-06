Attaque au couteau à Annecy : l'homme semble être psychotique

07:47

Vidéo par : Achren VERDIAN

Au lendemain de l’attaque au couteau perpétrée par un homme sur les bords du lac d’Annecy blessant six personnes dont quatre enfants, la garde à vue de l’assaillant a été prolongée. Que sait-on du mobile de l’agresseur ? Pour Vivianne Kovess-Masfety, psychiatre, épidémiologiste, chercheuse associée à l’Université Paris-Descartes, auteure du livre « N’importe qui peut-il péter un câble ?" (éditions Odile Jacob) et invitée de France 24, "il y a un système qui est là, qui est probablement de qualité, mais il y a aussi des impondérables, on ne peut pas tout prévoir et encore moins des passages à l’acte de ce genre". Décryptage.