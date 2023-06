Guerre au Soudan : évacuation d'un orphelinat à Khartoum

01:38

Dans un conflit, les civils les plus vulnérables sont les enfants, et les enfants les plus vulnérables sont les orphelins. Au Soudan, environ 300 enfants ont été évacués d'un orphelinat dans la capitale Khartoum. L'opération a été menée par le CICR avec l'accord des deux belligérants. Environ 70 enfants sont morts dans cet orphelinat depuis le début des combats.