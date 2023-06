Destruction du barrage de Kakhovka : des routes inaccessibles, des villages coupés du monde

Les habitants de Snihourivka face à une route inondée, en Ukraine, le 9 juin 2023.

Vidéo par : Gulliver CRAGG

Dans le sud de l’Ukraine, aux alentours du barrage de Kakhovka, sur le fleuve Dniepr, détruit mardi dernier, des villages entiers ont été inondés. L’un des affluents du fleuve, l'Inhoulets, est sorti de son lit, inondant champs et maisons à plus de cinquante kilomètres de la ville de Kherson et les populations sont éprouvées. Reportage du correspondant de France 24, Gulliver Cragg, avec le maire de Snihourivka, l’une des localités durement touchée par la catastrophe.