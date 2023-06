Fonds Marianne : ce qu'il faut savoir de l'affaire qui embarrasse Marlène Schiappa

00:56 La secrétaire d'État à l'économie sociale et à la vie associative Marlène Schiappa devant la commission du Sénat, le 14 juin 2023. © Bertrand Guay, AFP

Une enquête judiciaire, un rapport de l'inspection générale de l'administration et une commission sénatoriale… L’affaire du Fonds Marianne et les soupçons de favoritisme dans l’attribution de ses crédits à des associations "amies" a pris des proportions embarrassantes pour Marlène Schiappa. Au point de menacer l'avenir politique de la secrétaire d'État à l'Économie sociale et solidaire, à l’initiative de ce fonds de lutte contre le séparatisme islamique créé après l’assassinat de Samuel Paty.