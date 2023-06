RD Congo : une prière un an après la prise de Bunagana par le M23

En République démocratique du Congo, alors que les autorités souhaitaient un joyeux anniversaire au président Tshisekedi, des dizaines de personnes s'étaient rassemblées dans de nombreuses villes du pays pour marquer un autre anniversaire celui des un an de la prise de Bunagana par le M23. Un an plus tard, cette cité stratégique du Nord-Kivu est toujours sous contrôle de la milice. La force militaire régionale est-africaine est jugée inefficace et les tentatives diplomatiques sans résultats.