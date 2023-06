Sécheresse : les agriculteurs canadiens en quête de solutions

Planter plus tôt, conserver la neige, utiliser des graines plus résistantes à la chaleur... Les agriculteurs canadiens tâtonnent, à la recherche de solutions face aux sécheresses récurrentes, tout en restant conscients de leur marge de manœuvre limitée. "On peut essayer de planter des variétés plus tolérantes à la chaleur, mais il n'y a pas grand-chose à faire une fois que la plante est en culture", regrette Ian Chitwood, fermier de l'Alberta dans l'Ouest canadien.