Gabon : une application aide les patients à trouver des donneurs de sang

02:00

Vidéo par : Marcel AMOKO

Au Gabon, une jeune développeuse a conçu une application pour aider les patients à trouver des donneurs de sang. Cette plateforme permet de mettre en relation les donneurs et les demandeurs. Après plus d’une année d’expérimentation, cette application compte déjà près de 4 000 abonnés. Reportage de nos correspondants Marcel AMOKO, Ismaël OBIANG NZE et Alain BAKITA.