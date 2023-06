Naufrage meurtrier en Grèce : les opérations continuent avec peu de moyens

03:12

Vidéo par : Alexia KEFALAS

L'espoir de retrouver des survivants est de plus en plus maigre à mesure que le temps passe depuis le naufrage d'un chalutier surchargé mercredi 14 juin. Les opérations continuent avec le peu de moyens des autorités grecques. Les 104 survivants qui sont à Kalamata sont "complètement déboussolés". Ils affirment avoir demandé de l'aide et ne pas avoir été secourus à temps. Ils veulent avoir des nouvelles des disparus. "On parle d'une centaine d'enfants qui étaient dans la cale du chalutier", précise Alexia Kefalas.