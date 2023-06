Macron reçoit MBS à l'Élysée : deuxième visite en un an du prince héritier saoudien

11:37 © AFP

Le président Emmanuel Macron s'entretient vendredi 16 juin avec le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane au cours d'un déjeuner à l'Élysée où de nombreux sujets devraient être abordés, de la guerre en Ukraine à l'Iran en passant par la crise libanaise et la Syrie. Les précisions de Karim Sader, politologue et consultant spécialiste des pays du Golfe et Jean-Claude Samouiller, président d'Amnesty International