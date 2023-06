Missak Manouchian, héros de la Résistance, entrera au Panthéon en février 2024

Le président Emmanuel Macron a décidé dimanche 18 juin de l'entrée au Panthéon d'une figure de la Résistance : Missak Manouchian. Il y entrera le 21 février 2024, "accompagné de Mélinée", son épouse d'origine arménienne, résistante comme lui, a précisé l'Élysée. Jean-Pierre Sakoun, président de l'association Unité Laïque, et Katia Guiragossian, documentariste et petite-nièce de Missak et Mélinée Manouchian, étaient invités sur le plateau de France 24 dimanche.