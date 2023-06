Au Bourget, E. Macron plaide pour une "sobriété" écologique "raisonnable" et "non punitive"

01:48

Emmanuel Macron a défendu lundi un modèle économique et social basé sur l'"innovation", la "stratégie industrielle" mais aussi le "bon sens", pour atteindre une "sobriété" écologique "raisonnable", "transparente" et "non punitive", contre un système où il faudrait "renoncer à la croissance".