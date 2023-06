Cisjordanie : quatre Israéliens tués lors d'une attaque dans une station service

Quatre personnes ont été tuées et quatre autres blessées mardi dans une fusillade près d'une colonie israélienne en Cisjordanie occupée, ont rapporté l'armée et des secouristes israéliens.