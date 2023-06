Le tour du monde en 20 jours avec un dirigeable 100 % vert

02:34 Le dirigeable Euro Airship 100 % vert © Euro AirShip

À l’occasion du salon VivaTech, Euro Airship a annoncé le premier tour du monde en dirigeable “décarboné” – sans escale et sans émission de CO2 –, grâce au soutien d’Orange, Capgemini et La Poste. Pour la PDG Marie-Christine Bilbow, le défi relevé par Solar Airship One doit prouver que ce moyen de transport aérien “propre” a sa place aux côtés de l’avion.